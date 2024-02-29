Преподавателей вузов Минобороны обучают бойцы «ЧВК Вагнер»

Преподаватели ведомственных вузов Минобороны проходят подготовку у «специалистов ЧВК Вагнер», об этом заявил в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» заместитель министра обороны Андрей Жук.

«Не только военнослужащие воинских частей проходят эту подготовку, но и преподаватели ведомственных высших учебных заведений, чтобы передать полученные знания курсантам, студентам, тем, кто учится по программам офицеров запаса», — сказал замминистра.

По словам Андрея Жука, в подготовке беларуских военных участвуют артиллеристы, танкисты, мотострелки, зенитчики и операторы беспилотников.

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«Специальная военная операция для нас является в какой-то степени учебником. Из него мы берем информацию чему и как учить военнослужащих», — заявил он.