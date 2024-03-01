Суд в Гомеле приговорил местного жителя к 3 годам домашней химии за донат в Bysol

Гомельский областной суд приговорил 46-летнего местного жителя к 3 годам домашней химии, пишет «Гомельская правда». По информации правозащитников «Гомельской вясны», речь идет об Александре Стругальском, бывшем главном инженере «Милкавиты».

Судили его по статье о финансировании «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК). Согласно материалам дела, гомельчанин задонатил в фонд солидарности Bysol.

3 декабря 2021 года МВД признал Bysol «экстремистским формированием».

Памятка «Медиазоны» о том, как донатить безопасно

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