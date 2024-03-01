Перевозчик «Атлас» рассказал, как будут ездить автобусы в ЕС после закрытия двух КПП на границе с Литвой

Office Life узнал у компании по пассажирским перевозкам «Атлас», как будут организованы рейсы в ЕС после закрытия двух КПП на границе с Литвой.

Рейсы из Гродно в Вильнюс и Каунас, а также автобусы Гродно — Белосток — Варшава и Минск — Лида — Гродно — Белосток — Варшава — аэропорт Фредерик Шопен будут проходить через пункт пропуска «Бенякони», рассказали в компании. Часть маршрутов в Белосток и Варшаву направят через КПП «Варшавский мост».

Из некоторых рейсов при этом убрали остановку в Гродно. «Атлас» сообщил и о подорожании билетов на поездки в ЕС — это связано с увеличением расстояния, которое необходимо проехать автомобилям.

В компании предположили, что самих рейсов в ЕС станет меньше, а спрос на них возрастет.

1 марта Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Литвой — «Привалка» и «Котловка». Теперь попасть из Беларуси в Европу можно всего через четыре пограничных пункта.