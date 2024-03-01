За сутки армия России 18 раз ударила по жилым кварталам Донецкой области

18 раз российская армия обстреляла жилые кварталы Донецкой области за прошедшие сутки, сообщили в украинской Национальной полиции. Всего на область пришлись 1 843 удара.

Обстрелы коснулись 17 населенных пунктов. Повреждены 46 объектов гражданской инфраструктуры: 33 жилых здания, больница, административное здание, дом культуры, магазин, санаторий, гараж, хозяйственная постройка, автомобили и газопровод.

Удары наносили авиабомбами, системами залпового огня «Торнадо-С», «Смерч», «Ураган», «Град» и артиллерией. Украинская полиция отрыла уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).

Из области эвакуировали еще 159 человек. Всего с начала обязательной эвакуации украинские власти вывезли из Донецкой области 114 617 человек, уточнили в местной полиции.