В Минске будут судить двоих подростков, которые избили мужчину и сняли это на камеру

Прокуратура Центрального района Минска направила в суд дело против двоих 16-летних подростков, обвиняемых в разбойном нападении (часть 2 статьи 207 УК). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По материалам дела, в ноябре 2023 года подростки из Ивацевичей приехали в Минск, где познакомились с мужчиной и выпили с ним алкогольные напитки. У него дома подростки нанесли пострадавшему 13 ударов руками и шесть ударов деревянной битой, от чего он упал и ударился об пол, стену и батарею.

Все происходящее подростки снимали на камеру, а после украли у мужчины 500 рублей, пишет Генпрокуратура.