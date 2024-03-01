Правозащитнику Михаилу Жемчужному во время допроса в КГБ выбили зубы

Правозащитнику и бывшему политзаключенному Михаилу Жемчужному после задержания 23 января во время допроса в КГБ выбили зубы, об этом он рассказал правозащитникам «Вясны».

Жемчужного задержали во время массового рейда силовиков по родственникам заключенным 23 января. Его подозревали в уголовной статье за содействие «экстремистской» деятельности (часть 2 статьи 361-4 УК). Его обвинили в том, что он сотрудничает с правозащитной инициативой dissidentby.

Жемчужный говорит, что действительно поддерживал пару родственников политзаключенных: покупал продукты и средства гигиены, помогал матери заключенного с инвалидностью, поддерживал финансово.

Во время задержания у мужчины дома провели обыск, затем забрали на допрос в КГБ. Жемчужный рассказал, что в кабинете с ним были два следователя. Пока один задавал вопросы, второй следователь ударил мужчину пластиковой бутылкой с водой по нижней челюсти и выбил керамический мост.

Жемчужный сразу же заявил руководителю управления КГБ, что его пытают. Ему отказали в бумаге, поэтому мужчина написал заявление на бумажном полотенце, которое носил с собой в «тревожном чемодане».

Мужчина говорит, что после слышал в разговоре следователей, что одного из них лишили квартильной премии, за то что допустил в кабинет посторонего следователя. Был ли наказан тот следователь, который ударил Жемчужного — неизвестно.

Жемчужный пытался отремонтировать мост, но не успел. Он вынужден был экстренно покинуть Беларусь.

Михаил Жамчужный — бывший политзаключенный, который в общей сложности провел за решеткой более 11 лет. По информации правозащитного центра «Вясна», Жемчужный был членом организации «Платформа», где занимался сбором информации о ситуации в местах заключения. После ликвидации «Платформы» стал основателем новой организации «Платформа иновэйшн».

В 2015 году Жемчужного в закрытом суде признали виновным в умышленном разглашении сведений, составляющих служебную тайну (часть 1 статьи 375 УК), незаконном приобретении (изготовлении) средств для негласного получения информации (часть 1 и часть 2 статьи 376 УК) и даче взятки (часть 1 и часть 2 статьи 431 УК) и приговорили к шести годам лишения свободы. После рассмотрения кассационной жалобы к его сроку добавили еще полгода.