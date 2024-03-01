Изнасилованная в центре Варшавы беларуска умерла

Скончалась 25-летняя беларуска, которую изнасиловали и пытались задушить в центре Варшавы, об этом пишет польское издание onet.

Девушка находилась в критическом состоянии в отделении реанимации и анестезиологии одной из варшавских больниц. Издание пишет, что в результате удушения злоумышленником у девушки развилась гипоксия головного мозга, которая повлекла за собой необратимые последствия. Беларуску подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но не смогли спасти.

25-летнюю беларуску изнасиловали и едва не задушили в центре Варшавы, ее тело без сознания с признаками удушения полиция нашла 25 февраля. Девушку реанимировали и в критическом состоянии доставили в больницу.

Молодой человек, подозреваемый в нападении, задержан. Им оказался 23-летний парень. Его арестовали на 3 месяца. Если его вину докажут, то парню грозит пожизненное заключение.