Уроженца Жабинки, вернувшегося из Польши, будут судить по статье об измене государству

Романа Галузу, вернувшегося в июле 2022 года из Польши, будут судить по статье об измене государству (статья 356 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Романа в Минском городском суде 21 марта начнет рассматривать судья Елена Шилько.

Роману 29 лет, он родился в Жабинке, в 2022 году приехал в Беларусь, и о его местонахождении больше ничего не было известно. Поисково-спасательный отряд «Юго-Запад» распространял информацию о том, что разыскивает его. Позже отряд сообщил, без каких-либо подробностей, что местонахождение мужчины установлено. Как сообщают правозащитники, знакомый Романа написал в соцсетях, что тот находится в СИЗО КГБ.

В Польше Роман Галуза окончил университет, получил гражданство, занимался волонтерством, в том числе — помогал беларуским беженцам.