Умер скульптор Игорь Голубев

Умер известный беларуский скульптор Игорь Голубев, об этом на своей странице в фейсбуке пишет исследовательница Тамара Габрусь.

Скульптора на стало 1 марта.

Игорь Голубев родился в 1961 году. Был автором памятников многим известным людям, создал, среди прочего, памятник Владимиру Короткевичу в Орше, Язепу Дроздовичу в Минске, Наполеону Орде в Иваново, Ефросинии Полоцкой в Полоцке и Минске, Василию Тяпинскому и Симону Будному около здания БГУ в Минске, и многих других.

Скульптура «Архангел Михаил побеждает зло» у Красного костела на площади Независимости в центре Минска — также его работа.