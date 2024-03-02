Гомельская велоактивистка Светлана Король обвиняется в клевете на Лукашенко и разжигании вражды

Гомельская велоактивистка Светлана Король обвиняется по двум уголовным статьям, о клевете на Лукашенко и разжигании вражды (статьи 367 и 130 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Ранее было известно об обвинении только по статье о клеве на Лукашенко.

Дело Светланы в Гомельском областном суде 11 марта начнет рассматривать судья Вадим Бобырев.

Светлана Король — пенсионерка и велоактивистка из Гомеля, председательница областного общественного объединения «ВелоГомель». Раньше Король работала педагогом-организатором. В 2020 году женщина присоединилась к Гомельской Координационной Раде.



«Требования стандартные: освобождение политических заключенных, честные перевыборы, расследование всех случаев превышения служебных полномочий. Гомельский областной исполнительный комитет отказался от диалога с нами, ссылаясь на то, что мы не являемся зарегистрированной структурой», — описывала активистка работу областной Рады в интервью «Московскому комсомольцу».