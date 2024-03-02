Вилейский активист Андрей Кудик не вышел на свободу после 15 суток административного ареста, пишет правозащитный центр «Вясна».

Андрей Кудик перестал выходить на связь 15 февраля. Позже оказалось, что он находится в местном ИВС, отбывает 15 суток административного ареста. На днях он должен был выйти на свободу, однако, по информации правозащитников, этого не произошло. Что сейчас с Андреем — неизвестно.

19 октября суд арестовал Кудика по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Причиной стало поздравление Украины с Днем Независимости, которое мужчина опубликовал в тиктоке 24 августа.



В суде он вину не признал и сказал, что выложил видео после того, как увидел, что с праздником Украину поздравил Александр Лукашенко.



В феврале 2022 года суд приговорил вилейчанина к 2 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В июле 2023 года он вышел на свободу.