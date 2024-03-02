В Литве начали расследование в отношении беларуса из‑за его слов в интервью о литовцах

Литовский миграционный департамент начал расследование в отношении беларуса с постоянным видом на жительство в Литве. Все дело в интервью о Литве и литовцах, которое он дал на ютуб-канале Mylimiausia Lietuva, пишет Delfi.

Как пишет издание, беларус дал интервью блогерке, которая снимает видео с разными людьми и интересуется их мнением о Литве и ее жителях. В интервью беларус сказал, что не учит литовский язык, потому что ему он «не нужен». Литовских политиков он назвал «дурачками», говорил о высоких ценах в Литве и о том, что в этой стране негде отдохнуть. Как пишет Delfi, мужчина жаловался в интервью, что местные жители понимают его, но не хотят говорить с ним по-русски.

1 марта видео, набравшее 40 000 просмотров, было удалено. По словам блогерки, беларус сам обратился к ней с такой просьбой.

«На вашем канале вы поделились видео с моим участием. Я — тот молодой человек, с которым вы недавно говорили. Я наговорил много ненужного о вашем языке и культуре. Хочу принести извинения и попросить удалить видео. У меня сейчас начались проблемы. Удалите видео или я буду вынужден обратиться с жалобой к руководству Youtube», — написал он ей.

Представитель Миграционного департамента Рокас Пукинскас расказал Delfi, что в отношении беларуса начато расследование.