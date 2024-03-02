Умершую после нападения беларуску похоронят в Варшаве

25-летнюю беларуску, умершую после нападения в Варшаве, похоронят в польской столице, об этом в фейсбуке написала активистка Валерина Кустова.

«Ідуць перамовы, каб цела аддалі родным, каб пахаваць. Цяпер з Беларусі спрабуе прыехаць крэўнік Лізы. Ведаю, што многія хацелі б развітацца з дзяўчынай», — написала активистка.

О времени и месте похорон будет объявлено позже.

На лечение и реабилитацию беларуски было собрано более 550 тысяч злотых (около 138 тысяч долларов). Как пишет Валерина Кустова, деньги со сбора вернутся жертвовавшим с предложением помочь с похоронами Лизы, либо просто вернутся на счета отправителей.

25-летнюю беларуску изнасиловали и едва не задушили в центре Варшавы, ее тело без сознания с признаками удушения полиция нашла 25 февраля. Девушку реанимировали и в критическом состоянии доставили в больницу. В пятницу 1 марта девушка умерла не приходя в сознание.



Молодой человек, подозреваемый в нападении, задержан. Им оказался 23-летний поляк. Его арестовали на 3 месяца. Если его вину докажут, то парню грозит пожизненное заключение.