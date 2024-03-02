«Флагшток»: работник Мозырского НПЗ совершил суицид из‑за проверки ОБЭП на работе

В Мозыре покончил с собой работник транспортного цеха Мозырского НПЗ. Причиной стало уголовное дело по факту кражи дизельного топлива, об этом со ссылкой на два не связанных между собой источника сообщает издание «Флагшток».

По имеющейся у издания информации поводом для самоубийства послужила проверка ОБЭП, которая выявила хищения топлива в цеху №14 (транспортном).

Как пишет «Флагшток», под следствием находится более десяти сотрудников. Один из водителей, вероятно, не выдержал оказываемого давления и перерезал себе вены. От полученных повреждений он, по информации издания, скончался у себя дома.