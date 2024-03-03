54-летнего администратора группы в «Одноклассниках» обвиняют в отрицании геноцида беларуского народа и оскорблении Лукашенко

54-летнего минчанина, который администрировал группу в «Одноклассниках», обвиняют в отрицании геноцида беларуского народа (часть 1 статьи 130-2 УК), оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает Следственный комитет.

Следователи пишут, что с ноября 2021 года мужчина публиковал сообщения на тему истории,в которых «имел свой собственный, и, по его мнению, компетентный взгляд». Например, он утверждал, что деревня Хатынь «пострадала от рук партизан».

«Согласно заключению лингвистической экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, в его публикациях имеются утвердительные высказывания о том, что жители деревни Хатынь были сожжены не немецко-фашистскими захватчиками», — утверждают в СК. На фоне показывают размытые сообщения из социальной сети «Одноклассники».

Сообщение, на которое ссылаются силовики, было опубликовано в марте 2023 года в группе «Вместе мы — Беларусь», в котором состоит 3,5 тысячи человек. Пост подписан 54-летним пользователем Андреем Савицким. Последний раз в социальной сети он был 15 февраля.

МВД пишет, что этот случай первый, когда привлекают за отрицание геноцида. Ранее о возбуждении уголовного дела из-за статей «Флагштока» и «Зеркала» сообщала генпрокуратура.

Хатынь — сожженая вместе с жителями в 1943 году деревня в Минской области.

«Жители деревни ничего не знали о том, что утром в 6 км от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. Но ни в чем не повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор», — такая причина карательной операции против жителей деревни указанана сайте мемориального комплекса «Хатынь».