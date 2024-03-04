К республиканской системе мониторинга подключены 35 тысяч камер

К республиканской системе мониторинга общественной безопасности подключены 35 тысяч камер, рассказал замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

«Мы можем в режиме реального времени, даже не выбывая на место преступления, уже получить следовую картину, направление поиска. Только в Минске за прошлый год с помощью такой системы было раскрыто несколько сотен преступлений», — рассказал замминистра.

По словам Казакевича, эта технология позволяет выяснить личность, определить транспортные средства и чрезвычайные ситуации.

В апреле 2023 года о планах подключить к системе 30 тысяч камер рассказывал начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб. На тот момент в Минске их было установлено 6 тысяч.

В декабре 2020 года ЕС ввел санкции в отношении комании Synesis. Это решение обосновали тем, что компания предоставляет беларуским властям системы видеонаблюдения с распознаванием лиц Kipod, что «делает компанию ответственной за репрессии беларуского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции». На следующий день к санкциям ЕС присоединилась Великобритания. На протяжении нескольких лет компания безуспешно пыталась оспорить ограничения.