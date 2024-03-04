Шестерых брестчан обвиняют в грубом нарушении порядка

Шестерых брестчан обвиняют по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает «Берасцейская вясна». Первое заседание назначено на 5 марта в суде Ленинского района Бреста.

Среди обвиняемых задержанный в ноябре Виталий Шамшорик, Дмитрий Савчук, Алексей Солодуха, Дмитрий Снегирев, Денис Иванец, Илья Юзвук.

По информации правозащитников, в марте 2021 года Иванца подозревали по статье об организации беспорядков (часть 1 статиь 293 УК). Потом мужчину отпустили и прекратили дело.

Вышедшие в разное время милицейское видео с тремя из шести задержанных сопровождались кадрами с акции протеста 10 августа на проспекте Машерова в Бресте.