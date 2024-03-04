В результате обстрелов Донецкой области 19 человек получили ранения

В результате обстрелов Донецкой области за предыдущие сутки 19 человек получили ранения, сообщает полиция региона.

Российская армия обстреляла 9 населенных пунктов. Полиция зафиксировала 10 попаданий по жилому сектору. Всего на Донецкую область пришлось 1556 ударов.

На крышу жилого дома в Курахово российские военные сбросили 500-килограммовую авиабомбу. Ранены 16 человек, из них два подростка — 17-летняя девушка и 15-летний парень. Еще три человека получили ранения в результате удара по Покровску.