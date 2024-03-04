В Орше женщину оштрафовали на 1200 рублей за лайк под картинкой со свечой; она записала видео с просьбой об огласке

18 января 60-летнюю оршанку Елену Минченко оштрафовали на 1200 рублей за лайк под картинкой со свечой, где человеку желали Царствие Небесное, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

На сайте электронного судропроизводства указано, что на 4 марта было назначено рассмотрение дела по статье о распространении «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

Беларуска опубликовала видео в тиктоке, где попросила об огласке.

На видео женщина в слезах рассказывает, что ее пенсия составляет 345 рублей и она не может погасить штраф. Сегодня ее снова вызвали в суд, где она будет просить судью о рассрочке.

«Если можете — репостните, пускай за меня помолятся», — сказала Минченко.