Суд отказал в рассрочке по штрафу оршанке, осужденной за лайк под картинкой со свечой

Суд отказал в рассрочке штрафа 60-летней оршанке Елене Минченко, которую осудили за лайк под картинкой со свечой, где «человеку желали Царствие Небесное». Об этом пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!». Ранее пенсионерку оштрафовали на 1200 рублей.

Женщина опубликовала ролик в тиктоке после выхода из суда Оршанского района.

«Неверующие, да поверьте: в рассрочке отказано», — говорит она.

Ранее беларуска опубликовала тикток, где в слезах рассказывала, что не может погасить штраф с пенсии, которая составляет 345 рублей. Сегодня Минченко вызвали в суд, где она просила судью о рассрочке по штрафу.

«Если можете — репостните, пускай за меня помолятся», — говорила пенсионерка.