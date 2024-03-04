57‑летнюю мозырянку начнут судить за оскорбление Лукашенко и представителя власти

5 марта суд Мозырьского района начнет рассматривать уголовное дело против 57-летней Ирины Сапрыгиной, пишет «Вясна». Ее обвиняют в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368) и представителя власти (статья 369 УК).

Беларуску задержали в октябре 2023 года за комментарий в чате украинского блогера. Во время следствия появилась новая статья об оскорблении представителя власти.

Дома у беларуски провели обыск. Сначала Сапрыгина находилась в ИВС на Окрестина, после ее перевели в Жодино. На Окрестина беларуска дважды болела. Дома у нее осталась 83-летняя мать — ликвидаторка ЧАЭС, имеющая инвалидность второй группы.