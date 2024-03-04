Следственный комитет начал спецпроизводство против правозащитника Леонида Судаленко. Информация об этом опубликована в телеграм-канале комитета.

Его подозревают в содействии «экстремистской деятельности» (часть 1 и 2 статьи 361-4 УК). В начале ноября Судаленко сообщил, что стал подозреваемым по уголовному делу по этой статье. В декабре в его квартире прошел обыск.

В 2021 году правозащитника осудили на три года колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Он вышел на свободу в июле 2023 года и вскоре уехал из Беларуси.

Также комитет объявил о начале спецпроизводства в отношении Юрия Щучко — друга погибшего в Киеве беларуса Виталия Шишова. Его подозревают по статьям о клевете (статья 188 УК), незаконных действиях в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), заведомо ложном сообщении об опасности (часть и 2 статьи 340 УК), угрозе насилия в отношении должностного лица (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статьи 369 УК) и оскорблении судьи (статья 391 УК).