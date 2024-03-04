Мошенники попытались выманить у минчанина 40 тысяч долларов; он согласился передать деньги и привел с собой милицию

Мошенник позвонил минчанину на домашний телефон и под видом следователя попытался выманить 40 тысяч долларов. Пенсионер согласился и приехал на встречу с аферистами вместе с милицией, сообщает пресс-служба МВД.

Мошенник по телефону сообщил минчанину, что его сестра попала в ДТП и нужно 40 тысяч долларов на ее реабилитацию и на то, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Минчанин понял, что его обманывают, но согласился передать мошенникам 5 тысяч долларов. Продолжая разговаривать с аферистом, он вызвал милицию и сложил в пакет газету вместо денег.

За посылкой приехал 57-летний водитель такси. Его, а также посредника, отвечавшего за перевод денег мошенникам, задержали милиционеры. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество (статья 209 УК).

