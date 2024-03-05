Парень погибшей в Варшаве беларуски открыл сбор на ее похороны; деньги со старого сбора возвращают донатившим

Собранные 550 тысяч злотых на лечение изнасилованной в центре Варшавы беларуски, которую не удалось спасти медикам, начали возвращать донатившим. Парень Елизаветы Данила создал новый сбор на организацию похорон и работу адвокатов.

Данила в сборе рассказал, что он общался с представителями площадки, где был организован сбор, и они отказали в возможности использовать деньги с лечения на похороны.

«Так как эти средства должны были пойти на лечение и реабилитацию Лизы, мы не можем сейчас использовать их для другой цели. Поэтому Pomagam.pl уже начинает возврат всех средств сбора "Спасите жизнь девушке" отправителям. Мы хотим сдержать свои слова относительно назначения собранных денег, поэтому делаем возврат», — написал парень.

Собранные деньги уже начали возвращаться донатившим в ночь с 4 на 5 марта.

Хоронить Елизавету собираются в Варшаве на этой неделе, но ее близкие пока не определились с кладбищем и местом для прощания.

«Я даже не мог предположить, сколько стоит похоронить человека в Варшаве. Самый скромный вид обычных похорон стоит от 10 000 злотых и выше. При этом место на кладбище будет оплачено только на 20 лет. Если купить место навсегда, то это стоит от 12 000 злотых до 20 000 злотых. Средние похороны в Варшаве стоят около 14-16 тысяч злотых, к этому нужно добавить услуги священника (примерно 1300 злотых) и т.д. Также важно оформить могилу, поставить памятник», — рассказал парень в описании нового сбора средств.

Также 20 000 злотых планируют потратить на адвоката, который будет представлять близких беларуски на судах.

«Также для меня и всех, кто меня поддерживает сейчас, важно, чтобы преступник получил максимальное наказание за то, что он забрал чужую жизнь», — добавил Данила.