Осужденного на 18 лет колонии по «делу ОГСБ» Вадима Гулевича 2,5 месяца удерживали в ШИЗО

Осужденного на 18 лет колонии в условиях усиленного режима по делу «Отрядов гражданской самообороны» Вадима Гулевича 2,5 месяца удерживали в ШИЗО, пишет правозащитный центр «Вясна».

Гулевича признали виновным в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия (статья 295 УК), акте терроризма (статья 289 УК) и осуществлении террористической деятельности (статьи 290-4 УК).

Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии №3. Правозащитникам стало известно, что Гулевич с 10 ноября по конец января находился в ШИЗО.

Телеграм-канал и чат «Отряды гражданской самообороны», или ОГСБ, появились в сентябре 2020 года. Их авторы с первого же поста объявили о подготовке «новой концепции активизации партизанщины». С июля 2021 года чат не работает.

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В 2022 году Верховный суд признал «Отряды гражданской самообороны» террористической организацией.