В Гродно воспитательницу и самозанятого мужчину оштрафовали за получение продуктовой помощи

Суд Октябрьского района Гродно оштрафовал воспитательницу и самозанятого мужчину за получение продуктов от «экстремистского формирования» (часть 2 статьи 24.15 КоАП). Решения суда заметил телеграм-канал «Право имеют».

Заседания прошли 16 февраля. Воспитательницу и мать несовершеннолетнего ребенка оштрафовали на 30 базовых величин за получение помощи на 1 651 рубль. Мужчину оштрафовали на такую же сумму за помощь продуктами на 6 540 рублей.

Кроме того, суд постановил взыскать с них деньги в эквиваленте полученной помощи.

Организация, от которой беларусы получили продукты, в постановлениях обозначена буквой I. Инициативу INeedHelp власти признали «экстремистским формированием».