В 2023 году в Беларуси задержали более 20 журналистов

В 2023 году в Беларуси силовики задержали более 20 журналистов. Такие данные приводятся в годовом отчете организаций-партнеров платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности, передает «БАЖ».

Половина арестованных журналистов уже приговорена к тюремным срокам. В отчете говорится, что в журналистов обвиняют в содействии «экстремистской» деятельности, распространении «экстремистских» материалов, дискредитации Беларуси, участии в «террористической» организации и грубом нарушении общественного порядка.

Беларусь занимает первое место в Европе по количеству журналистов, которые находятся в местах лишения свободы. На момент подготовки отчета их было 38, а 31 декабря 2023 года — уже 37. За Беларусью идет Россия (27) и Турция (18).

Авторы отчета отмечают, что после протестов 2020 года не менее 400 журналистов вынуждены были покинуть Беларусь.