«Женщину года — 2021» осудили за превышение и злоупотребление властью

Директора Полоцкого государственного профлицея с/х производства Ирину Киселеву осудили на три года колонии с отсрочкой исполнения наказания на 2 года по двум уголовным статьям, сообщила пресс-служба Верховного суда. На публикацию обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Согласно материалам дела, Киселева фиктивно трудоустроила в январе 2019 года своего сожителя на должность с высокой зарплатой. В результате за 2,5 года на его «трудоустройстве» она заработала 28 495 рублей.

«В результате чего обвиняемой причинен имущественный ущерб возглавляемому ею учреждению образования на указанную сумму, а также существенный вред государственным интересам, выразившийся в дискредитации и подрыве авторитета государственной организации», — пишет пресс-служба.

Также Киселева с марта 2019 года по октябрь 2022 года требовала у своих подчиненных отдавать ей часть их зарплаты для «покрытия за их счет финансовых нужд возглавляемого ею учреждения». Так она «ограбила» подчиненных на 6 470 рублей.

Киселеву признали виновной в превышение и злоупотребление властью (статья 424 УК и статья 426 УК). Женщина вину признала частично.

В период совершения Киселевой преступлений, она получила титул «Женщина года — 2021» в номинации «Успешный руководитель». Кроме этого у женщины еще звания «Человек года Полотчины» и «Человек года Витебщины».