ГУР: возле Феодосии в оккупированном Крыму уничтожен российский корабль

Военно-морские силы ВСУ вместе с спецподразделением Group 13 уничтожили российский патрульный корабль «Сергей Котов», сообщает пресс-служба ГУР Украины.

По данным ГУР, корабль находился в районе Керченского пролива. Он был атакован морскими дронами Magura V5 и получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Об уничтожении корабля написали и российские Z-блогеры, на публикации которых обратило внимание издание «Важные истории».

«Если так дальше пойдет, то в составе ЧФ останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих. Пиздец», — заявил российский телеграм-канал «Тринадцатый».

Официальных комментариев от российской стороны не поступало.