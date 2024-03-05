Пророссийская активистка из Витебска два дня провела в ИВС из‑за репоста Z‑блогера

Пророссийская активистка из Витебска Эльвира Мирсалимова два дня провела в ИВС и была осуждена из-за репоста Z-блогера Владлена Татарского, рассказала она сама в фейсбуке. Комментарий Мирсалимовой заметил reform.by.

В посте Татарский рассказывал «о трофеях всу-нацистов», уточнила она. Беларуские силовики увидели в нем «пропаганду бчб и нацистских символов».

Днем Мирсалимова написала, что ее вызвали на профилактическую беседу. «Расскажут наверное, как плохо быть "бчб-шницей и нацисткой". Как и предполагала: задержание, арест и осуждение — станут лишь началом "приключений" для меня и моей семьи».

Согласно расписанию судов, заседания по делам Мирсалимовой были назначены на 15 и 28 февраля. Ее обвиняли в несанкционированном пикетировании (часть 1 статьи 24.23) и пропаганде или распространении «нацистской символики» (часть 1 статьи 19.10 КоАП). Результаты судов неизвестны.

Эльвира Мирсалимова — активистка из Витебска, известная участием в пророссийских акциях и выступлениями в эфирах российских пропагандистов.

Z-блогер Владлен Татарский умер при взрыве в кафе в центре Петербурга вечером 2 апреля 2023 года.