Суд в Крупках оправдал военного, обвиняемого в подписке на паблик «Мая краіна Беларусь»

Суд Крупского района прекратил административное дело в отношении военного, обвиняемого в подписках на паблики «Типичный Борисов» и «Мая краіна Беларусь», пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на банк судебных решений.

В постановлении указано, что обвиняемый был подписан на «экстремистские» паблики Вконтакте, но целей их распространения не преследовал. На суде военный вину не признал, сообщив, что подписался на паблики 5 лет назад и долгое время в эти сообщества не заходил.

Суд дело отменил, а обвиняемому беларусу вернули изъятый ранее мобильный телефон.