Польский журнал назвал осужденного в Беларуси журналиста Анджея Почобута «фигурой десятилетия»

Польский журнал Newsweek в рамках премии имени Тересы Тораньской назвал осужденного в Беларуси на 8 лет колонии журналиста Анджея Почобута «фигурой десятилетия».

«Фигурой десятилетия стал Анджей Почобут, журналист Gazeta Wyborcza из Гродно и активист польского меньшинства в Беларуси, заключенный в тюрьму режимом Александра Лукашенко», — пишет Newsweek.

Joanna Kuciel-Frydryszak, @agnieszkazadlo, @JacekGadek i Inicjatywa @wschod_ zostali nagrodzeni w X edycji Nagrody "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej.



Kapituła wybrała też postać dziesięciolecia - jest to Andrzej Poczobut.



Więcej o nagrodzonych: https://t.co/dBZqeVV3NW pic.twitter.com/BiMn8ESCFs — Newsweek Polska (@NewsweekPolska) March 4, 2024

В апреле журналиста и активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута приговорили к 8 годам колонии.

Его признали виновным в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК). Заседание по делу прошло в закрытом режиме.

В конце июля польское издание Rzeczpospolita перечислило несколько эпизодов уголовного дела. Среди них — «разговоры о советской агрессии против Польши», статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.