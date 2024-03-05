Телеграм‑канал аналитика Игоря Тышкевича признали «экстремистским»

Суд Барановичского района признал телеграм-канал беларуского аналитика Игоря Тышкевича «экстремистскими» материалами, такая информация появилась в обновленном списке на сайте Мининформа.

Кроме тогда «экстремистским» признан телеграм-канал и страница в инстаграм с названием «Совет г. Новополоцка». Ютуб-канал «Тренды: популярные видео Беларуси» и тикток канал Vadym1.0.

Игорь Тышкевич — беларусский аналитик, публицист, блогер. Автор аналитических публикаций о беларуской и украинской политике и экономике. Аналитик Украинского института будущего.