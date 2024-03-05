Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания в рабстве беларуса в Свердловской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания в рабстве в Свердловской области 33-летнего беларуса Вадима Железкого, пишет информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости».

Беларус Вадим Железкий 1991 года рождения 10 месяцев провел в рабстве на ферме в Свердловской области. Его освободили в феврале при участии активистов движения «Альтернатива».

После освобождения Следственный комитет России начал проверку, которая завершилась возбуждением уголовного дела за незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункт «а», части 2 статьи 127 УК РФ).

Железкого признали потерпевшим по делу. Мужчина некоторое время оставался в Москве на время доследственной проверки, а сейчас уехал в Беларусь.

Железкого освободили из рабства в феврале в Свердловской области. Беларус поехал на заработки в Россию по предложению родственника. По договоренности он должен был работать на пилораме с зарплатой в 25 тысяч рублей (около 260 долларов).

Однако вместо пилорамы беларуса привезли в поселок Первоуральск в Свердловской области. У Вадима забрали все документы и устроили на ферму. Там его работой был уход за коровами и помощь по дому. За 10 месяцев работы он ни разу не получил зарплату. Кроме того, один раз его избили, как пишет «Альтернатива», из-за потерянной коровы.

Беларус смог обратиться в «Альтернативу» за помощью, сотрудники организации вместе с волонтерами и журналистами прибыли на место и вызвали полицию.