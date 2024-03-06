Греческая газета сообщила о ракетной атаке на Одессу во время визита премьер‑министра Греции

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе, когда в городе находилась греческая делегация во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, сообщает газета «Прототема» со ссылкой на анонимные источники в правительстве Греции.

Издание пишет, что удар был нанесен, когда кортеж президента Украины Владимира Зеленского находился недалеко от греческой делегации. Во время удара политики находились в порту, где проходила встреча. В публикации сказано, что греческие дипломаты продолжили работу в обычном режиме, никто из делегации не пострадал.

Владимир Зеленский также подвердил ракетную атаку на Одессу. Он сообщил, что ему известно о погибших и раненых людях.