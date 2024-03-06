Силовики задержали пятерых жителей Березы за участие в протестах в 2020 году

Силовики задержали как минимум пятерых жителей Березы за участие в протестах в 2020 году, видео с ними опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

Сначала в ролике демонстрируется задержание жителей Березы, одного мужчину силовики уложили на асфальт на улице, еще одного — на пол в очереди в магазине.

Задержанные на видео говорят, что участвовали в акциях протеста в 2020 году, один из них называет свою профессию — водитель-дальнобойщик. Двое из задержанных стоят перед камерой в наручниках.

По каким именно статьям задержаны жители Березы и что с ними сейчас — неизвестно.