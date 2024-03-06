Латвия укрепит границу с Беларусью противотанковыми рвами и «зубами дракона»

Кабинет министров Латвии утвердил план укрепления границы страны с Россией и Беларусью. На реализацию проекта потратят около 303 млн евро, пишет Delfi. Работы по укреплению границы начнутся уже в марте.

План усиления границы является частью создания Балтийской линии обороны. Она будет включать создание пунктов поддержки подразделений Национальных вооруженных сил вдоль всей границы с Беларусью и Россией — оборонительных позиций для солдат и укрепленных позиций, различных заграждений, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

На границах будут размещены различные виды препятствия — противотанковые рвы, бетонные блоки, так называемые «зубы дракона», противотанковые мины.

Как пишет Delfi, для оперативного усиления оборонительных позиций в приграничной зоне будут определены и установлены безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов.

В январе министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Балтийская линия обороны будет строиться скоординированно, но каждая страна будет делать это за счет собственных бюджетных средств.