По делу о ДТП с маршруткой под Смолевичами будут судить еще одного человека

По делу о ДТП с маршруткой и МАЗом под Смолевичами будут судить главного инженера одного из филиалов ОАО «Миноблавтотранс». Он обвиняется в служебной халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 428 УК), пишет пресс-служба Генпрокуратуры. Его дело уже направлено в суд.

Согласно материалам дела, главный инженер предприятия «длительное время не предпринимал должных мер и действий по службе относительно организации по месту хранения самосвала МАЗ при его выезде на линию предрейсового контроля, а также проверки соответствия технического состояния грузового автомобиля требованиям технических нормативных правовых актов и технических регламентов».

Как сказано в сообщении прокуратуры, 20 февраля 2023 года, в день, когда случилось ДТП, самосвал выехал по маршруту с неисправностью ходовой части.

20 февраля на дороге Смолевичи-Шацк самосвал МАЗ столкнулся с маршрутным такси — в результате аварии на месте погибли 11 человек, еще двое скончались позже в больнице. Водителя грузового автомобиля приговорили по этому делу к 7 годам колонии.