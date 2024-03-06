Многодетную мать приговорили к домашней химии за оскорбление гаишника в сторис; он запросил компенсацию в 5 тысяч рублей

15 ноября 2023 года суд Глуска приговорил многодетную мать Ольгу Голомако к 10 месяцам домашней химии за оскорбление представителя власти (статья 369 УК), пишет «Вясна».

Беларуску обвинили в том, что она запостила сторис в инстаграме, где оскорбила местного инспектора ДПС. Голомако признала вину и сообщила, что разместила сторис из-за обиды на гаишника, составившего протокол за непройденный техосмотр.

Сотрудник ДПС запросил компенсацию в 5000 рублей, но суд одобрил только 600. Также женщина должна заплатить штраф в размере 40 базовых величин и 111 рублей государственной пошлины. Беларуска одна воспитывает трех несовершеннолетних детей.