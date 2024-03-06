NDTV: семерых индийцев задержали в Беларуси и депортировали в Россию, а оттуда их отправляют на войну

Семеро граждан Индии приехали в Россию по туристическим визам и отправились в Беларусь. Там их задержали и вернули в Россию. Теперь их хотят отправить на войну в Украине. Индийцы записали видео с просьбой о помощи, сообщает NDTV, публикацию телеканала заметила «Наша Ніва».

Как пишет NDTV, ссылаясь на видео, индийцы с визами на 90 дней приехали в Россию в конце прошлого года, 27 декабря. В Беларусь они поехали по приглашению агента, который не сообщил им о том, что для этого нужна виза. Группа заплатила агенту деньги, в Беларуси он исчез, а индийцев задержала беларуская милиция и передала обратно в Россию.

23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v — Uma Sudhir (@umasudhir) March 4, 2024

Уже в России граждан Индии заставили подписать документы и намереваются отправить на войну в Украину.

Журналисты связались с семьей одного из мужчин на видео, 19-летним Харшем. Как рассказала изданию его мама, за границу парень поехал в поисках работы. В России его задержали, отобрали паспорт, и угрожали отправить в колонию на 10 лет, если тот не подпишет контракт. По словам брата Харша, он уже прошел военную подготовку и его отправили в Донецкую область.

Еще один мужчина на видео, как пишет издание, Гурприт Сингх. Его брат рассказал телеканалу, что мужчин «принудили» пойти на военную службу. Документы, по его словам были подписаны в Беларуси.



NDTV пишет о других случаях, когда граждане Индии оказывались на фронте после поездки в Россию. Известно о по крайней мере 12 индийцах, отправленных на фронт.