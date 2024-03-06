Кобринчанин пообещал матери знакомого, задержанного за наркотики, «смягчить» статью; его задержали за мошенничество

В Кобрине 32-летний местный житель выманил у матери знакомого, задержанного за наркотики, более 1500 долларов. Он пообещал, что ее сыну «смягчат» статью, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В апреле 2023 37-летнему кобринчанину предъявили обвинения по статье о сбыте наркотиков (часть 3 статьи 328 УК). Во время следствия его 32-летний знакомый обратился к матери обвиняемого и похвастался «связями» в милиции.

Мужчина пообещал решить вопрос об изменении квалификации действий сына с третьей части статьи на вторую. Для этого он запросил у женщины на взятку 3650 рублей и 500 долларов.

Обвиняемого сына женщины в итоге приговорили к 6,5 годам колонии. После этого беларуска поняла, что ее обманули и обратилась в милицию. Следственный комитет задержал кобринчанина по статьям о мошенничестве (часть 2 статьи 209 УК) и о подстрекательстве к даче взятки (часть 1 статьи 431 УК).