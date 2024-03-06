Экс‑политзаключенный вилейский активист Андрей Кудик снова задержан по уголовному делу

Экс-политзаключенный активист из Вилейки Андрей Кудик снова задержан по уголовному делу, пишет правозащитный центр «Вясна».

В феврале суд арестовал Андрея Кудика на 15 суток по административной статье, однако на свободу он не вышел. Как стало известно правозащитникам, активист обвиняется в оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

19 октября суд арестовал Кудика по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Причиной стало поздравление Украины с Днем Независимости, которое мужчина опубликовал в тиктоке 24 августа.

В суде он вину не признал и сказал, что выложил видео после того, как увидел, что с праздником Украину поздравил Александр Лукашенко.



В феврале 2022 года суд приговорил вилейчанина к 2 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В июле 2023 года он вышел на свободу.