Российская армия обстреляла Днепропетровскую, Сумскую и Донецкую область

Армия России обстреляла Днепропетровскую, Сумскую и Донецкую область Украины. В результате обстрела Донецкой области погиб один человек, сообщает полиция региона.

Под обстрелами в Донецкой области оказались 9 населенных пунктов. Всего российские войска нанесли 1475 ударов. В Красногоровке из артиллерии убили 72-летнего мужчину.

По Сумской области областная военная администрация зафиксировала 13 обстрелов приграничных территорий и 47 взрывов. За медицинской помощью обратилось 7 человек, среди раненых — 10-летний мальчик.

В Днепропетровской области вчера российская армия атаковала Никопольский район дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. В результате обстрела пострадала 75-летняя женщина. От госпитализации она отказалась.