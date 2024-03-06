Беларуских спортсменов не допустят на церемонии открытия и закрытия паралимпийских игр в Париже

Беларуские спортсмены не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия паралимпийских игр в Париже, сообщает Международный паралимпийский комитет.

Беларусов допустили к участию в играх в нейтральном статусе. Это означает, что при выигрыше будет звучать нейтральный гимн, а государственная символика страны запрещена на всех объектах, связанных с играми. Также выигранные беларусами медали не будут учитываться в общем рейтинге.

В октябре 2023 года стало известно, что беларуские спортсмены смогут участвовать в паралимпийских играх только в нейтральном статусе. Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.