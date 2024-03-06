Жителя Лунинца осудили на семь лет колонии из‑за комментариев

Брестский облсуд приговорил 36-летнего жителя Лунинца Александра Поливко к семи годам колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Его обвинили по статьям о призывах к мерам против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (часть 3 статьи 361-1 УК), оскорблении представителя власти, Лукашенко и клевете на него (статьи 369, 368 и часть 2 статьи 367 УК).

Александр Поливко был задержан за комментарии в соцсетях. В августе 2023 года телеграм-канал, близкий к силовикам, опубликовал видео с ним. Авторы ролика показали скриншоты комментариев в телеграме: «Скрестим пальчики в надежде, что сдох где-нибудь под забором», «Я беларус, заебало уже смотреть на все это» и другие.