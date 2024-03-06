«Репортеры без границ» запустили пакет спутниковых каналов для вещания независимых СМИ, он будет доступен и в Беларуси

Правозащитная организация «Репортеры без границ» запустила пакет спутниковых теле и радио-каналов «Свобода». С его помощью независимые медиа смогут вещать на территории Беларуси, России, Украины, а также Ближнего Востока и Северной Африки.

В рамках пакета «Свобода» свои программы будут транслировать «Еврорадио», «Настоящее время», а также объединенные каналы с участием медиа «Важные истории», «Холод», «Новая газета Европа», блогерки Ирины Шихман, украинского журналиста Дмитрия Гордона и других. Отдельный новый канал называется «Беларусь завтра».

«Belarus tomorrow — проект, созданный «Маланкой» и «Еврорадио» в консорциуме, который в будущем должен стать стриминговой платформой для всех беларуских медиа. Мы сделаем кнопку в Smart-TV и зайдем, наверное, во все телевизоры, которые существуют в Беларуси», — рассказал основатель «Маланка Медиа» Павел Маринич.

Пакет «Свобода» доступен бесплатно в незашифрованном виде на спутнике Hotbird компании Eutelsat в позиции 13E. Как пишет издание, его потенциальная аудитория — 4,5 миллиона домохозяйств в России, а также примерно 800 тысяч — на временно оккупированных Россией территориях Украины. По данным «Репортеров без границ», для просмотра каналов не понадобится дополнительное оборудование.

В Беларуси потенциальную аудиторию оценивают в «сотни тысяч», так как эта спутниковая позиция популярна с начала 1990-х годов.