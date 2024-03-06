Беларуским писателям предложили написать прозу или стихи про метрологию и сертификацию

Провластный союз писателей Беларуси и государственный комитет по стандартизации объявили конкурс «под знаком качества», пишет «Белта».

Цели конкурса — привлечь литераторов к критериям успешного развития страны: качественному выполнению своей работы, стремлению самосовершенствоваться и т.д.

Тандем союза писателей и Госстандарта с помощью литераторов хочет донести до беларусов значимость понятий «стандарт», «метрология», «сертификация», а также открыть новые имена в литературе.

Конкурс проводят в номинациях малая проза, поэзия и публицистика. В каждой номинации предусматривается три призовых места. Оценивать работы будут писатели и представители Госстандарта.