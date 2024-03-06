Беларус, критиковавший Литву в интервью, лишен вида на жительство

Беларус, критиковавший Литву в видео на ютуб-канале Mylimiausia Lietuva, лишен вида на жительство в этой стране, об этом пишет Delfi со ссылкой на портал tv3.lt.

Как пишет Delfi, выяснилось в том числе, что беларус декларировал одно место работы, а трудился у другого работодателя.

Беларус дал интервью блогерке Юлии, которая снимает видео с разными людьми и интересуется их мнением о Литве и ее жителях. В интервью он сказал, что не учит литовский язык, потому что ему он «не нужен». Литовских политиков он назвал «дурачками», говорил о высоких ценах в Литве и о том, что в этой стране негде отдохнуть. Мужчина жаловался в интервью, что местные жители понимают его, но не хотят говорить с ним по-русски.



1 марта видео, набравшее 40 000 просмотров, было удалено. По словам блогерки, беларус сам обратился к ней с такой просьбой.

Представитель Миграционного департамента Рокас Пукинскас заявил тогда, что в отношении беларуса начато расследование.