ASTRA и «Наша Ніва»: в Карелии сотрудники ФСБ убили беларуса Николая Алексеева

В Карелии сотрудники ФСБ России при задержании убили 49-летнего беларуса Николая Алексеева, сообщил телеграм-канал ASTRA. Смерть отца «Нашай Ніве» подтвердил сын погибшего.

«Первый раз слышу», — ответили «Медиазоне» на просьбу подтвердить смерть в управлении ФСБ России по Республике Карелия.

По информации ASTRA, российские силовики планировали задержать мужчину по делу о подготовке теракта (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ). По версии российского следствия, которое пересказывает телеграм-канал, Алексеев собирался взорвать здание администрации в городе Олонец.

Смерть беларуса журналистам «Нашай Нівы» подтвердил его сын. Жена Алексеева выехала в морг, сказал он.

«У таты чацвёра дзяцей. Я — яго поўная копія. І быў яго любімчыкам. Мы з ім заўсёды былі разам. Тата быў выдатным чалавекам. Ён не мог у кагосьіць стрэліць. Ëн быў глыбокім вернікам, пастаянна маліўся. Мы з ім разам у храм хадзілі», — рассказал сын погибшего.

Как пишет «Наша Ніва», в 2020 году Алексеев участвовал в протестах в Беларуси. Его сын рассказал, что в последнее время беларус работал на вахте.

Обновлено в 12:10. Добавлен комментарий ФСБ.