Силовики задержали брестчанина за участие в протестах

Силовики задержали жителя Бреста за участие в протестах 2020 года, видео с парнем опубликовал провластный телеграм-канал «ПЕРВЫЙ РУБЕЖ».

На камеру парень говорит, что с другом в 2020 году был на одном из митингов, перекрывал дорогу и скандировал лозунги, за что и был задержан.

Так же в видео задержанный призывает подписываться на близкий к силовикам телеграм-канал и поздравляет сотрудников ГУБОПиК с наступающим праздником, днем образования управления.

По какой статье был задержан брестчанин и где сейчас находится, неизвестно.